Meisje (10) op fiets zwaargewond na aanrijding met auto

Een 10-jarig meisje is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Dillenburglaan in Tilburg. Ze zat op de fiets toen ze werd aangereden door een auto. Na het ongeluk is het meisje onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden.

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt voor het ongeluk. Meerdere ambulances zijn aanwezig, ook is er een traumahelikopter geland. Het slachtoffer kreeg achter een scherm medische hulp.

Langs de weg liggen twee fietsen en even verder op staat de beschadigde auto. De voorruit is gebarsten en de koplamp kapot. De straat is afgezet. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat er ook anderen zijn geraakt bij de aanrijding.

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink