Jongen (16) uit Udenhout vermist

Sinds maandagavond is de zestienjarige Ladjino uit Udenhout vermist. Hij werd het laatst gezien in Oisterwijk, meldt de politie.

Om 21.15 uur vertrok Ladjino vanaf de Schoorstraat in Udenhout, waarna hij om 21.30 uur nog werd gezien bij het speeltuintje aan de Apollolaan in Oisterwijk. Volgens de politie heeft de jongen een kleine BMX-fiets bij zich. Het frame van de fiets is roodkleurig en het stuur zwart.

Ladjino droeg volgens de politie op het moment van verdwijning een donkerblauwe spijkerbroek, zwart T-shirt met korte mouwen, wit/oranje geruit vest en zwarte Puma schoenen.