Navigatie overslaan

Jongen (16) uit Udenhout vermist

Vandaag om 17:30 • Aangepast vandaag om 17:50
Ladjino. (Foto: politie.nl)
Ladjino. (Foto: politie.nl)
nl
Sinds maandagavond is de zestienjarige Ladjino uit Udenhout vermist. Hij werd het laatst gezien in Oisterwijk, meldt de politie.
Profielfoto van Daan Daniëls
Geschreven door
Daan Daniëls

Om 21.15 uur vertrok Ladjino vanaf de Schoorstraat in Udenhout, waarna hij om 21.30 uur nog werd gezien bij het speeltuintje aan de Apollolaan in Oisterwijk. Volgens de politie heeft de jongen een kleine BMX-fiets bij zich. Het frame van de fiets is roodkleurig en het stuur zwart.

Ladjino droeg volgens de politie op het moment van verdwijning een donkerblauwe spijkerbroek, zwart T-shirt met korte mouwen, wit/oranje geruit vest en zwarte Puma schoenen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!