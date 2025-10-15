Eén TikTok zorgt ervoor dat Ralphs biermachine nu in voetbalstadions staat

Ralph Bethlem (27) uit Den Bosch bouwde een machine die biertjes tapt, zonder barman. Vijf jaar geleden zou zijn BeerMate al in het PSV-stadion staan, maar corona gooide roet in het eten. Nu staan zijn machines toch in voetbalstadions. “Bizar, omdat we destijds al dachten dat het klaar was”, zegt Ralph als hij een biertje tapt.

De BeerMate is dé uitvinding waarmee Ralph samen met een paar vrienden de bierwereld in 2017 wilde veranderen. Het is een apparaat dat in een paar seconden biertjes tapt, zonder dat er een barman aan te pas komt. “Je drukt op start, kiest hoeveel biertjes je wilt en of je een gerecyclede beker wil inleveren in de machine ernaast. Dan betaal je met je pinpas of telefoon en binnen enkele seconden heb je een vers getapt biertje”, vertelt Ralph voordat hij een slok neemt van een biertje. Maar aan die droom leek abrupt een eind te komen. “We zouden in het voetbalstadion van PSV onze eerste pilot draaien, maar toen kwam de tweede coronagolf. Onze machine stond klaar, maar er was geen publiek. We hebben alles in de koelkast moeten zetten om te overleven”, blikt Ralph terug. “Het was een grote klap.”

Toch gaf de 27-jarige bedenker van de BeerMate niet op. In 2022 lukte het hem en zijn team om op de grootste festivals te staan met hun machine. Van Paaspop in Schijndel tot de Dutch Grand Prix en zelfs Tomorrowland in België. Toch waren ze niet helemaal tevreden met hun bedrijf. “We wilden nooit een materialenverhuurbedrijf worden. En dat werden we wel.” In de zomer van 2024 gebeurde er iets onverwachts. Via TikTok kwamen ze in contact met een Duitse stadionmanager. “We hadden een video gemaakt op festival Lake Dance om te laten zien hoe de machine werkt.” De video werd bijna twee miljoen keer bekeken. “En toen stuurde die manager ons een bericht of hij onze machines kon zien en testen.”

De eerste voetbalfans in Düsseldorf testen de automaat (foto: BeerMate).

Wat begon als een kleine proef in de Merkur Spiel-Arena, het stadion van Fortuna Düsseldorf, groeide al snel uit tot meer. “Die cateraar besloot om al onze machines, die we tot dan toe alleen verhuurden, te kopen,” zegt Ralph trots. De eerste acht machines staan inmiddels in Düsseldorf. De volgende acht gaan volgende week naar het Olympiastadion in Berlijn. “Dat is bizar, omdat we vijf jaar geleden dachten dat onze droom klaar was."

Hoewel de Bossche machine internationaal succesvol is, klinkt er ook kritiek. Want neemt de machine het werk van het barpersoneel over? En sta je straks in de rij staat voor een automaat in plaats van een bar? Ralph: “De machine kan tot zo’n 320 biertjes per uur tappen. Dat is sneller dan aan de bar, maar het vervangt het personeel niet. Het is juist een aanvulling op de normale bars op plekken waar geen bar geplaatst kan worden. Zo kunnen we meerdere mensen tegelijk helpen. En voor bedrijven is het fijn, omdat ze steeds moeilijker aan personeel kunnen komen.” Maar juist die tussenkomst van een barmedewerker is volgens Stichting Alcohol Preventie (STAP) in Nederland verplicht. “Daarom staat er bij elke machine één host die helpt als het nodig is en die doet ook de leeftijdscheck. Zodat minderjarigen geen alcohol kunnen drinken.”

De machines in de Bossche loods staan klaar om richting Berlijn te gaan (foto: Megan Hanegraaf).