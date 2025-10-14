Dode in auto is 39-jarige man zonder vaste verblijfplaats

De dode die maandagmiddag werd gevonden in een auto aan de Loerangelsestraat in Boxmeer is een 39-jarige man zonder vaste verblijfplaats, meldt de politie in Opsporing Verzocht. De politie denkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. De auto met de dode man stond half in de berm en half op de weg.

Toen agenten rond vijf uur een kijkje gingen nemen bij de auto vonden zij een overleden man. Vanwege de omstandigheden waaronder de man is gevonden, houdt de politie rekening met een misdrijf.

Gestolen auto

De auto die daar langs de weg stond, is een grijze Mazda CX3, die er mogelijk al uren eerder was neergezet. Op zaterdag 4 of zondag 5 oktober is de auto zijn gestolen vanaf de Prinsessenweg in Nieuwegein. In Boxmeer zaten er valse kentekenplaten op. In Opsporing Verzocht werd ook duidelijk dat de man eerder in Nijmegen verbleef. Waar hij de laatste tijd heeft verbleven is echter onduidelijk.

Onderzoek

De Loerangelsestraat was lange tijd afgezet voor onderzoek, maar is nu weer vrijgegeven. De auto is meegenomen naar een andere plek waar er uitgebreid sporenonderzoek wordt gedaan. Ook het lichaam van het slachtoffer zal verder worden onderzocht.

De politie vraagt mensen die iets hebben gezien zich te melden. Ook is de politie opzoek naar camerabeelden uit de omgeving, van zondagavond 12 oktober tot de volgende dag om vijf uur 's middags.