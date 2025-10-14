Navigatie overslaan

Man (47) in Roosendaal overleden na vechtpartij

Vandaag om 21:09 • Aangepast vandaag om 21:33
De ingang van park Vrouwenhof. (Foto: politie)
De man (47) die afgelopen vrijdag overleed na te zijn gevonden in een park in Roosendaal, is het slachtoffer van een vechtpartij. Dit maakte de politie dinsdagavond bekend in het programma Opsporing Verzocht. Er zou een groep van zeven of acht man bij betrokken zijn.
De zwaargewonde, bewusteloze man werd maandag 6 oktober om half drie 's middags in park Vrouwenhof in Roosendaal gevonden. Vier dagen later overleed hij aan zijn verwondingen.

In Opsporing Verzocht meldde de politie dat enkele getuigen zich inmiddels gemeld hebben. Zij gaven aan dat de overleden man bij een groep van zo'n zeven of acht mensen stond en dat er een vechtpartij uitbrak. Een man uit de groep zou het slachtoffer fataal hebben mishandeld.

Deze verdachte zou daarna zijn weggelopen in de richting van het voormalige Chinees restaurant in het park.

De politie roept getuigen of mensen die meer weten van de fatale mishandeling op om zich te melden.

