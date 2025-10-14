Man (55) zwaar mishandeld tijdens carnaval met lachgascilinder

De politie zoekt twee jonge mannen die op carnavalsvrijdag op de Samuel Morsestraat in Den Bosch een toen 55-jarige man zwaar hebben mishandeld. Het slachtoffer liep een hoofdwond, hersenschudding en gebroken been op.

Volgens een getuige zou het slachtoffer voordat hij werd mishandeld de twee mannen hebben aangesproken, omdat zij auto's aan het vernielen waren. Dat zou bij het tweetal niet goed binnen zijn gekomen, waarop zij het slachtoffer begonnen te slaan en schoppen. De man belandde gewond op de grond en raakte buiten bewust zijn.

Daarnaast was een kaak en een enkel gekneusd en had de man problemen met zijn middenrif. Uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer tijdens de mishandeling op 28 februari met een lachgascilinder is geslagen. Ook is er op hem ingetrapt.

Oeteldonkjassen

De verdachten gingen er vandoor met beide iets in hun handen. Bij een pizzeria verderop verscheen niet veel later een duo dat aan de beschrijving van de getuige voldoet. Ze droegen Oeteldonkjassen met een paar emblemen erop, volgens de getuige.

De verdachten hoeven zelf niet uit Den Bosch te komen, stelt Opsporing Verzocht. De kans bestaat dat zij naar Den Bosch toe waren gekomen om carnaval te vieren.

Gefilmd bij pizzeria

Een van de mannen bestelde bij de pizzeria twee energiedrankjes en ging daarna weer naar buiten toe, waar de tweede man op hem stond te wachten. Op de beelden die buiten zijn gemaakt is te zien dat de jonge mannen een lachgascilinder bij zich hebben.

Zo'n cilinder hadden de daders van de mishandeling ook bij zich. Met onder meer dat voorwerp zouden ze het slachtoffer ook hebben geslagen. Het tweede voorwerp dat de mannen bij zich hebben, lijkt zo’n zelfde cilinder te zijn, maar nog in de verpakking.

De politie vraagt bij Opsporing Verzocht mensen die iets hebben gezien of meer weten over de mannen zich te melden. Ook als de lachgascilinders of de carnavalsjassen iemand bekend voorkomen.