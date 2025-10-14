Familie vindt oudere vrouw zwaargewond in flat

In een seniorenflat aan de Maria van Bourgondiëlaan in Eindhoven is dinsdagavond een oudere vrouw zwaargewond gevonden door een familielid. Er is mogelijk sprake van een overval. De vrouw ligt woensdag nog altijd in het ziekenhuis en is volgens de politie niet aanspreekbaar.

De melding kwam om half tien bij de politie binnen. Voor de gewonde vrouw werd meteen een ambulance opgeroepen. Ook kwamen meerdere politieauto's naar de flat toe. Hoe de vrouw gewond is geraakt, is niet bekend. Zij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Gealarmeerde agenten hebben aanwijzingen gevonden die wijzen op een overval, maar er is volgens de politie nog veel onduidelijk. Er wordt rekening gehouden met alle mogelijke scenario's. De woning is verzegeld, woensdag wordt aanvullend onderzoek gedaan.