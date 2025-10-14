Navigatie overslaan

Oudere vrouw zwaargewond gevonden in flat, mogelijke overval

Gisteren om 23:58
nl
In een seniorenflat aan de Maria van Bourgondiëlaan in Eindhoven is dinsdagavond een oudere vrouw zwaargewond vonden door een familielid. Er is mogelijk sprake van een overval.
De melding kwam om half tien bij de politie binnen. Voor de gewonde vrouw werd meteen een ambulance opgeroepen. Ook kwamen er meerdere politieauto's naar de flat toe. Hoe de vrouw gewond heeft kunnen raken is niet bekend. Zij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Gealarmeerde agenten hebben aanwijzingen gevonden die kunnen wijzen op een overval, maar er is volgens de politie nog veel onduidelijk. Er wordt rekening gehouden met alle mogelijke scenario's.

De woning is verzegeld, zodat er woensdag aanvullend onderzoek kan worden gedaan.

