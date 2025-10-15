Nacht vol waterellende: gesprongen leiding zet huizen blank

Een aantal bewoners van de Demostheneslaan in Den Bosch werden in de nacht van dinsdag op woensdag wakker van een onaangename verrassing. Een gesprongen waterleiding zette de straat en meerdere woningen blank. In sommige huizen stond het water in de kelder wel een meter hoog.

Twee woningen zijn compleet volgelopen ook zeven huizen liepen forse schade op. Het gaat om een hoofdleiding waar enorme hoeveelheden water uit stroomden.

De leiding begaf het rond vier uur woensdagochtend. Het water gutste vervolgens door de straat, door de tuinen en via kelders naar binnen. Verschillende huizen hebben daar woonruimtes, die nu volledig blank staan.

Leiding afsluiten

Niet alleen de brandweer, maar ook Brabant Water en de gemeente rukten uit. Rond half zes probeerde het waterbedrijf de leiding af te sluiten. Het is niet bekend hoe de leiding kon knappen.

Een bewoonster ontdekte het watergeweld toen ze ’s nachts naar de wc ging en het water door haar huis hoorde stromen. Ook een buurvrouw merkte dat er iets mis was toen de stroom niet werkte. Toen ze beneden kwam, zag ze het water kolkend door de deur naar binnen stromen.

Drijvende boeken

Op beelden is te zien hoe een woonruimte compleet onder water staat, met boeken die los uit de kast drijven. De ravage bij de huizen is fors.

Brabant Water probeert rond kwart over zes het water in de straat weg te pompen. Ook een stichting die eerste hulp verleent bij brand, explosie, storm en waterschade is ter plaatse om bewoners te helpen met het leegpompen van hun woningen.