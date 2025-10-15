Leegstaand huis in lichterlaaie

Een leegstaand huis aan de N640 in Oud Gastel is woensdagochtend in vlammen opgegaan. De brandweer schaalde groot op om het vuur onder controle te krijgen.

Er kwam veel rook vrij en de weg werd afgesloten voor verkeer. Het pand werd niet bewoond en er zou niemand binnen zijn geweest toen de brand uitbrak.

Met een hoogwerker en meerdere blusvoertuigen probeerde de brandweer het vuur te bedwingen. Op beelden is te zien hoe de vlammen uit de dakkapel slaan en het vuur in het huis flink oplaait.