Navigatie overslaan

Leegstaand huis in lichterlaaie

Vandaag om 06:01 • Aangepast vandaag om 08:04
(Foto: Christian Traets / Persbureau Heitink.)
(Foto: Christian Traets / Persbureau Heitink.)
nl
Een leegstaand huis aan de N640 in Oud Gastel is woensdagochtend in vlammen opgegaan. De brandweer schaalde groot op om het vuur onder controle te krijgen.
Profielfoto van Cas Bergs
Geschreven door
Cas Bergs

Er kwam veel rook vrij en de weg werd afgesloten voor verkeer. Het pand werd niet bewoond en er zou niemand binnen zijn geweest toen de brand uitbrak.

Met een hoogwerker en meerdere blusvoertuigen probeerde de brandweer het vuur te bedwingen. Op beelden is te zien hoe de vlammen uit de dakkapel slaan en het vuur in het huis flink oplaait.

(Foto: Christian Traets / Persbureau Heitink.)
(Foto: Christian Traets / Persbureau Heitink.)
(Foto: Christian Traets / Persbureau Heitink.)
(Foto: Christian Traets / Persbureau Heitink.)

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!