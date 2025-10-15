Meisje (10) overlijdt na aanrijding met auto

Het 10-jarige meisje dat dinsdagmiddag zwaargewond raakte bij een aanrijding op de Dillenburglaan in Tilburg, is overleden. Dat meldt de politie woensdagochtend. Het meisje zat op een fiets toen ze werd geschept door een auto.

De hulpdiensten rukten massaal uit voor het ongeluk. Meerdere ambulances waren aanwezig en ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Achter een groot privacyscherm kreeg het meisje hulp en ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De hulp mocht niet baten: ze overleed aan haar verwondingen.

Op de weg lagen ten tijde van het ongeluk twee fietsen, de auto had een flink beschadigde voorruit. De automobilist werd dinsdag aangehouden. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.