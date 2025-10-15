ASML verwacht klappen in China, maar houdt de moed erin

De Veldhovense chipmachinegigant ASML verwacht dat de omzet uit China volgend jaar flink in een duikvlucht gaat. Dat staat in de toelichting op de derdekwartaalcijfers. Klanten in het Aziatische land deden het afgelopen jaar al veel aankopen, waardoor nieuwe bestellingen volgend jaar waarschijnlijk uitblijven.

Ondanks de verwachte Chinese dip rekent ASML niet op een lagere omzet in 2025. Begin volgend jaar verwacht het bedrijf meer te kunnen zeggen over de financiële vooruitzichten voor het komende jaar. Beleggers keken rijkhalzend uit naar de presentatie van de nieuwe cijfers. De verwachting is dat ASML kan meeliften op de grote investeringen in techbedrijven die werken met kunstmatige intelligentie. Die technologie vraagt om de nieuwste en meest geavanceerde chips, waarvoor ASML de machines levert.

In het afgelopen kwartaal draaide het Veldhovense bedrijf een omzet van 7,5 miljard euro. Dat is minder dan in het voorgaande kwartaal, maar nog altijd binnen de verwachtingen. De winst bedroeg 2,1 miljard euro.

Onzeker

In juli was het bedrijf nog onzeker of er überhaupt wel groei mogelijk was. De toenemende onzekerheid van economische en politieke ontwikkelingen hielpen daar niet bepaald aan mee. Toch blijft het bedrijf redelijk volgens verwachting op koers.

Topman Christophe Fouquet klinkt in een video van het bedrijf zelfs optimistisch. “Het ziet ernaar uit dat kunstmatige intelligentie een groter deel van ons klantenbestand voordeel zal opleveren,” zegt hij. Volgens Fouquet is bovendien de onzekerheid in de chipsector flink afgenomen.

Cashen in Q4

ASML rekent in het laatste kwartaal op een omzet tussen de 9,2 en 9,8 miljard euro. Dat klinkt als een flinke sprong, maar ligt nog gewoon in de lijn der verwachtingen. Ook in de laatste maanden van 2024 harkte de chipmachinegigant een flinke omzet binnen.