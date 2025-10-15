Ebusco levert opnieuw bussen, maar geeft geen update over financiën

De noodlijdende elektrische bussenfabrikant Ebusco heeft in het derde kwartaal van dit jaar 39 bussen geleverd, evenveel als in het voorgaande kwartaal. Het bedrijf uit Deurne maakte woensdag geen financiële resultaten bekend.

Voor het vierde kwartaal verwacht het bedrijf 'minstens een gelijk aantal leveringen', staat in een persverklaring. Volgens Ebusco leveren de verkoopcijfers 'opnieuw bewijs' dat de onderneming vooruitgang boekt 'in het herstel naar een stabiel bedrijf'.

Tegelijkertijd zegt Ebusco nog bezig te zijn met het afronden van de jaarrekening voor 2024. "Zodra die is voltooid, zal Ebusco een statusupdate geven over haar financiële situatie."

Geldnood

Na leveringsproblemen kwam Ebusco vorig jaar in acute geldnood toen vervoerder Qbuzz een order annuleerde. In november werd het bedrijf voorlopig van de ondergang gered toen de uitgifte van aandelen tientallen miljoenen opleverde.

Dit jaar was Ebusco weer bijna bankroet, nadat een toeleverancier om niet-betaalde rekeningen een faillissementsaanvraag voor het bedrijf had ingediend. Toen er miljoenen euro's binnenkwamen van een geldschieter werd die aanvraag ingetrokken.

Het bestuur zag toen wel lichtpuntjes. Dat er weer bussen waren afgeleverd zou onder meer essentieel zijn voor het herwinnen van het vertrouwen van klanten.