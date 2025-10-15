Frank Lammers geeft Katy Perry-VIP-tickets weg: 'Bijna bij d'r op schoot'

Het is natuurlijk nooit leuk als je door ‘omstandigheden’ niet naar een concert kunt van je favoriete popidool. Acteur Frank Lammers kan daarover meepraten: hij moet zijn VIP-tickets voor niemand minder dan ‘California Gurl’ Katy Perry afstaan. Maar op TicketSwap zet hij ze niet – hij geeft ze via sociale media weg aan iemand die wel een opsteker kan gebruiken.

“Het zijn echt hele vette kaarten, je zit bijna bij d’r op schoot,” zegt Lammers in een video op zijn sociale media. “Maar ja, wij kunnen niet.” In plaats van de felbegeerde kaartjes te verkopen, wil de acteur iemand anders blij maken met het avondje uit. Perry, die vorige week nog de roddelbladen haalde omdat ze het wel érg gezellig had met oud-premier van Canada Justin Trudeau, staat donderdagavond op het podium van de AFAS Dome in Antwerpen, voorheen bekend als het Sportpaleis. Met haar tour trekt de vaak in suikerspinkleuren gehulde popster langs grote Europese steden als Parijs, Berlijn en Kopenhagen.

“Ik ga ze weggeven aan degene die ze weg wil geven,” zegt Lammers met een brede grijns. “Heb jij een goed verhaal waarom iemand daarheen móét? Dan krijg jij van mij die kaarten. Leuk toch? Maar het moet wel een goed verhaal zijn.”



Gunfactor

Wie het meeste geluk én de gunfactor heeft, kan donderdag dankzij de acteur z’n eigen Teenage Dream beleven. Op sociale media regent het al reacties van mensen die dolgraag de Fireworks van de uitbundige show van dichtbij willen zien. “Wat tof dat je dit doet!”, schrijft een vrouw. “Ik denk dat iedereen wel een beetje Katy Perry in z’n leven kan gebruiken.” Een ander reageert: “Ik heb een puberende dochter. Ik zou 100.000 bonuspunten scoren als ik haar mee zou nemen.” Aangedragen

Ook de naam van de 17-jarige Jade Kobs uit het Zuid Hollandse ’s-Gravenzande komt vaak voorbij. Zij kreeg op haar veertiende een zeldzame vorm van keelkanker en hoorde vorig jaar dat behandeling niet meer mogelijk is. Op Instagram deelt Jade openhartig over haar ziekte, ook schreef ze een boek over haar leven en werd ze als jongste ooit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Lammers heeft nog niet laten weten wie donderdag de eer krijgt om ‘bijna op schoot’ te zitten bij Katy Perry.