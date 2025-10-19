Carlo verkoopt zijn boerderij in Handel: ‘Het liefst nam ik het pand mee’

Na achttien jaar neemt Carlo afscheid van zijn karakteristieke woonboerderij aan de Pastoor Castelijnsstraat in Handel. De woning, die hij samen met zijn vriendin Monique jarenlang met liefde verbouwde, staat nu te koop. “Het is een bijzonder pand met veel geschiedenis”, vertelt hij. “Het heeft echt een ziel. Als ik het kon meenemen, zou ik dat doen.”

Toen Carlo het huis bijna twintig jaar geleden kocht, woonde hij nog alleen. “Mijn vriendin Monique woonde destijds in het midden van het land vanwege haar kinderen, dus we pendelden jarenlang op en neer. Inmiddels zijn de kinderen het huis uit en is het tijd om samen een nieuw hoofdstuk te starten.”

Foto: Van den Berk& Kerkhof Makelaars, Taxateurs en Adviseurs

Van vervallen dak tot droomhuis

De boerderij was bij de aankoop nog lang niet in de staat waarin het nu verkeert. “Het dak was verouderd, dus dat hebben we helemaal vernieuwd met eikenhouten spanten. Die hebben we bewust in het zicht gelaten, omdat het zo’n warm, ambachtelijk karakter geeft. Binnen hebben we vrijwel alles zelf gedaan, van constructiewerk tot schilderen. Monique heeft er ontelbare uren werk in gestoken.” Die liefde voor vakmanschap zie je overal terug. De plafonds zijn van hout, de vloeren zijn van antieke Belgische estrikken (handgemaakte, gebakken vloertegels van klei, red.) en overal zijn natuurlijke materialen toegepast. “We wilden de charme van vroeger behouden, maar wel met het comfort van nu.”

Foto: Van den Berk& Kerkhof Makelaars, Taxateurs en Adviseurs

Een huis waarin geleefd wordt

De ruime leefkeuken vormt het hart van het huis. “We hebben de oude keuken verplaatst en een grote glazen pui met openslaande deuren naar de tuin geplaatst. Als het mooi weer is, staan die altijd open. Je kijkt dan uit op de fruitbomen en het groen, echt genieten.” Met een woonoppervlakte van 245 vierkante meter en een perceel van 642 vierkante meter biedt de woning volop ruimte. Er zijn vijf slaapkamers en drie badkamers, waarvan één op de begane grond. Handig voor wie mantelzorg nodig heeft of graag een werkplek aan huis wil. De vraagprijs is 825.000 euro k.k.

Foto: Van den Berk& Kerkhof Makelaars, Taxateurs en Adviseurs

Warm en sociaal dorp

Carlo noemt Handel een warm en sociaal dorp. “Er gebeurt hier veel voor zo’n kleine gemeenschap. Je loopt bovendien zo het bos in. Het is echt een fijne plek om te wonen.” Toch verhuizen Monique en hij binnenkort naar een mooi plekje in de bossen. “Ik ben opgegroeid midden in de bossen en mis dat buitenleven soms. We wilden gewoon weer wat meer ruimte om ons heen. Ik heb hier met zoveel plezier gewoond. Er zit ontzettend veel energie en liefde in dit huis. Het blijft met pijn in mijn hart dat we het verkopen.”

Foto: Van den Berk& Kerkhof Makelaars, Taxateurs en Adviseurs