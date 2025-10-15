David (15) brengt TikTok-hype hierheen: pudding eten met een vork

Pudding eten met een vork in plaats van met een lepel. Waarom? Gewoon, omdat het kan. Wat begon als een grap in het Duitse Karlsruhe groeide uit tot grote puddingbijeenkomsten bij onze oosterburen. Nu steekt de trend ook de grens over, naar Eindhoven. Aanjager hiervan is de 15-jarige David Geicu uit die stad. Donderdagmiddag om één uur is het zover: dan organiseert hij een puddingbijeenkomst in het Urban Sportpark.

David heeft zijn oog al twee weken geleden op de puddingtrend laten vallen. "Ik hoopte de trend te recreëren, want ik vond het grappig. Ik wilde de eerste zijn in Nederland", vertelt hij. Dus maakte hij een poster, zette die op TikTok en ging daarmee viraal. "Niemand anders deed het in Nederland, dus dan doe ik het maar", vertelt David woensdag in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant. "Na een paar uur ging het viraal, want ik heb nu meer dan 200.000 views. Dat is best veel."

De 4 vwo-scholier van het Sondervick College in Veldhoven kreeg meer dan 650 reacties. Enkele mensen beloofden te komen. Of ze écht opduiken donderdag? "Ik moet nog zien of ze echt komen, maar ik denk dat er wel een paar komen."

Verbinding

Voor het evenement neemt David zelf een proteïnepudding van de Albert Heijn mee. "Alleen voor mezelf, want ik kan niet voor twintig mensen pudding kopen", legt hij uit. Maar het draait voor hem niet alleen om gek doen met pudding en vorken, maar ook om samen te komen en verbinding te zoeken met anderen.

Presentator Jordy Graat van KEIgoeiemorgen! is het helemaal met hem eens: "Ik vind dit soort initiatieven zo leuk, want het is gewoon niks, maar daarmee is het ook alles. Het is zo gezellig."

Of het voor herhaling vatbaar is, hangt voor David af van de belangstelling: "Misschien als er morgen echt mensen komen." Geslaagd is het voor hem 'als het gezellig wordt'. Een doelstelling qua aantal deelnemers noemt hij niet.