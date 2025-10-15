Gesprongen leiding laat ravage achter, hele wijk tijdelijk zonder water

De buurt rond de Demostheneslaan in Den Bosch, waar woensdagochtend een waterleiding knapte, zit waarschijnlijk nog tot in de middag zonder drinkwater. Dat laat Brabant Water weten. Het kolkende water uit een gesprongen leiding richtte een ravage aan in de omliggende woningen. In sommige kelders stond het water een meter hoog.

“Ik werd wakker rond vier uur en keek naar buiten,” vertelt buurtbewoner Willard Bekkers. “Toen dacht ik: hé, dat is gek, ik zie water, maar het regent niet.” Hij rende meteen naar beneden. “Ik zag direct dat er een waterleiding stuk was. Er stroomde gewoon een beek door de straat.” De leiding begaf het in de nacht, waarna het water door de straat, de tuinen en via de kelders de huizen instroomde. Twee woningen liepen volledig onder, bij zeven andere is ook sprake van waterschade.

"Ik ben om halfvijf begonnen met dweilen."

“Ja, toen vloekte ik wel even,” geeft Bekkers toe. Toch komt hij er nog goed vanaf, mede dankzij medewerkers van een stichting die hulp biedt bij brand, explosie, storm en waterschade. Zij schoten hem te hulp bij het weer droog krijgen van zijn garage. “Ik ben om half vijf begonnen met dweilen.”



Bij Bekkers liep het water slechts mondjesmaat de garage in. Een paar huizen verder hadden ze minder geluk: garages die als woonruimte zijn omgebouwd, staan compleet blank. Boeken uit een kast dobberen daar door de kamer.

(Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.)

Een bewoonster ontdekte het watergeweld toen ze ’s nachts naar de wc ging en het water door haar huis hoorde stromen. Ook een buurvrouw merkte dat er iets mis was toen de stroom het begaf. Toen ze beneden kwam, zag ze het water kolkend door de voordeur naar binnen stromen. Hoge druk

Pyter Hymstra van Brabant Water loopt met zijn kaplaarzen door de met modder bedolven straat. Het wegdek lijkt inmiddels op een drooggelegde rivierbedding. “Drinkwaterleidingen staan onder hoge druk, dus er is heel veel water vrijgekomen. Het spoelt ook veel zand weg.”

(Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.)

Rond halfelf werd er nog hard gewerkt om de leiding te repareren. “Het water is weggepompt, dus we kunnen er nu bij,” zegt Hymstra. Omdat de leiding tijdelijk moest worden afgesloten, zit de hele buurt rondom de Demostheneslaan woensdagochtend zonder water. Naar verwachting komt het water pas rond het middaguur weer uit de kraan. Over de oorzaak van de breuk is nog niets bekend. “We hebben in Brabant 18.000 kilometer aan waterleidingen,” zegt Hymstra. “Daar ontstaan helaas wel vaker breuken. Hoe deze precies is stuk gegaan, weten we nog niet. We zorgen eerst dat mensen weer water hebben en droog staan, daarna kijken we naar de oorzaak.”

(Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.)