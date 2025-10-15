Geert Wilders hervat campagne en doet mee aan Debat van het Zuiden

PVV-leider Geert Wilders hervat zijn verkiezingscampagne en neemt op zaterdag 25 oktober deel aan het Debat van het Zuiden in Tilburg. 'Er komen nu verkiezingen aan, het is campagnetijd en ik voel een grote verantwoordelijkheid voor Nederland en alle PVV-kiezers', schrijft Wilders op X.

Afgelopen vrijdag zette hij zijn campagne tijdelijk stop vanwege een mogelijke dreiging vanuit België. Wilders wordt al ruim twintig jaar streng beveiligd, hij leeft onder constante dreiging en woont in een safehouse. In zijn verklaring op X gaat hij uitgebreid in op zijn veiligheidssituatie. 'Ik ken na al die jaren het gevoel van persoonlijke vrijheid niet meer', schrijft hij. 'De impact van dat alles op jezelf en je gezin is vaak moeilijk uit te leggen aan mensen die het niet zelf hebben meegemaakt.' De politicus uit Venlo zal ook zijn opwachting maken bij Vandaag Inside, het Jeugdjournaal en het NOS Slotdebat.

Live

Het Debat van het Zuiden wordt georganiseerd door Omroep Brabant, Omroep Zeeland en L1. Het vindt plaats in Tilburg en is vanaf half acht 's avonds live te volgen via televisie, de website en de app van Omroep Brabant. Naast Geert Wilders doen andere lijsttrekkers mee aan het debat: Henri Bontenbal (CDA), Dilan Yesilgöz (VVD), Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA), Rob Jetten (D66), Joost Eerdmans (JA21) en Jimmy Dijk (SP). Debat

De politici gaan in debat over onderwerpen als wonen, water, omgangsvormen en migratie. Ook komen regionale thema’s aan bod. Het debat wordt gepresenteerd door Sven de Laet (Omroep Brabant) en Fabienne Nijsten (L1).

