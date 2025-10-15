Man met steekwapen verzet zich hevig tijdens arrestatie

Een 43-jarige man met een steekwapen op zak is dinsdagavond opgepakt op het Thorbeckeplein in Breda. Hij verzette zich hevig bij zijn aanhouding, maar kon uiteindelijk worden meegenomen naar het politiebureau.

De politie ontving rond zes uur een melding van 'een dreigende situatie' op het plein, waarbij iemand ook een steekwapen bij zou zich hebben.

Ter plaatse troffen agenten de 43-jarige man aan die voldeed aan het signalement dat de melder doorgaf. De man werd gefouilleerd door agenten, die vervolgens het steekwapen aantroffen.

De man werd opgepakt, maar hij verzette zich hevig tijdens de arrestatie. Hij is na zijn verhoor weer vrijgelaten, maar blijft verdachte in het onderzoek. Het wapen is in beslag genomen.