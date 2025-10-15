Beveiligers toch vervolgd voor dood festivalbezoeker Breda Barst

Het Openbaar Ministerie gaat vijf beveiligers vervolgen voor betrokkenheid bij de dood van een bezoeker op het festival Breda Barst in 2022. De beveiligers worden verdacht van medeplegen van dood door schuld.

Drie jaar geleden overleed een 37-jarige Poolse man op het festival in Breda. Hij zou overlast hebben veroorzaakt en agressief zijn geweest. De man werd van het terrein verwijderd en zou onwel zijn geworden toen beveiligers hem onder controle probeerden te krijgen. De beveiligers hielden hem in bedwang tot de politie aanwezig was. Toen de agenten aankwamen, haalde de man geen adem meer.

De agenten begonnen hem direct te reanimeren. Later namen ambulancemedewerkers het over. De man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een dag later overleed hij daar.

Beveiligers vervolgd

Destijds werden zes beveiligers verdacht van betrokkenheid bij de dood van de bezoeker. Vier van hen, toen tussen de 19 en 59 jaar oud, komen uit Roosendaal, Breda, Dongen en Tilburg.

Nu heeft het OM besloten om vijf van de zes beveiligers te gaan vervolgen voor medeplegen van dood door schuld. Waarom de zesde niet vervolgd gaat worden, is nog niet duidelijk. "Dat komt aan bod op de openbare behandeling", vertelt een woordvoerder van het OM. Het duurde erg lang om tot de beslissing over wel of niet vervolgen te komen. Dit komt doordat er heel veel onderzoek is gedaan, legt de woordvoerder van het OM uit.

Wanneer de zaak behandeld gaat worden, is nog niet bekend. Dat zal waarschijnlijk in het nieuwe jaar worden. De beveiligers mogen het proces in vrijheid afwachten.