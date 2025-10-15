Zeven tips over dode man die in auto werd gevonden

De politie heeft zeven tips binnengekregen over de dode man die maandagmiddag werd gevonden in een auto in Boxmeer. De zaak werd dinsdagavond behandeld in opsporingsprogramma Opsporing Verzocht. De politie denkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen.

De dode werd gevonden in een auto aan de Loerangelsestraat in Boxmeer. Het slachtoffer is een 39-jarige man zonder vaste verblijfplaats, meldde de politie in Opsporing Verzocht.

Gestolen auto

De auto met de dode man stond half in de berm en half op de weg. Het gaat om een grijze Mazda CX3, die er mogelijk al uren eerder was neergezet. Op zaterdag 4 of zondag 5 oktober is de auto gestolen vanaf de Prinsessenweg in Nieuwegein.

In Boxmeer zaten er valse kentekenplaten op. In Opsporing Verzocht werd ook duidelijk dat de man eerder in Nijmegen verbleef. Waar hij zich de laatste tijd ophield, is onduidelijk.

Wie meer weet over de zaak, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.