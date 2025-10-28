Navigatie overslaan
VERKIEZINGEN

Morgen verkiezingen: kijk hier welke partij het beste bij jou past

Vandaag om 08:58 • Aangepast vandaag om 10:30
Verkiezingsposters (foto: ANP).
Woensdag mag je jouw stem uitbrengen voor de Tweede Kamer. Opnieuw doen er veel partijen mee, allemaal met hun eigen plannen. Die plannen allemaal doornemen is bijna onbegonnen werk, dus helpt Omroep Brabant je op weg. We hebben de standpunten van de verschillende partijen rond zes belangrijke verkiezingsthema's voor je op een rijtje gezet. Benieuwd hoe partijen bijvoorbeeld denken over het thema wonen of de portemonnee? Je vindt het in de tool hieronder.
Profielfoto van Rick LemmensProfielfoto van Sanne Hoeks
Geschreven door
Rick Lemmens & Sanne Hoeks

Onder het overzicht vind je meer uitleg.

Zo werkt de tool:

  1. Klik op het logo van een partij.
  2. Kies een van de thema's om te zien wat de partij vindt.
  3. Klik op het kruisje om terug te gaan naar de thema's.
  4. Klik weer op het kruisje om terug te gaan naar het overzicht van partijen.

Heb je nog helemaal geen idee op welke partij je wil stemmen? Vul dan hieronder het Kieskompas met een Brabants tintje in:

Lees je (een aantal) verkiezingsprogramma's liever zelf? Je vindt ze door op een partij hieronder te klikken.

Verantwoording
Omroep Brabant nam de verkiezingsprogramma's door van partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober 2025 en momenteel zetels in het parlement hebben. Uit de programma's zijn de belangrijkste punten over Wonen, Migratie, Klimaat& Duurzaamheid, Portemonnee, Zorg& Welzijn en Leefomgeving gehaald. De tool is niet uitputtend en moet worden gezien als een manier om een beeld te krijgen van waar een partij voor staat. In de teksten staat niet aangegeven of plannen haalbaar, doorgerekend of in strijd met de wet of verdragen zijn. Bij het maken van de tool is geen gebruikgemaakt van kunstmatige intelligentie.

Redactie: Rick Lemmens en Sanne Hoeks
Vormgeving: Lieke Milder
Eindredactie: Sandra Kagie

Kijk hieronder het Debat van het Zuiden terug:

