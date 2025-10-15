Verkiezingen: kijk hier welke partij het beste bij jou past

Op 29 oktober mag je jouw stem uitbrengen voor de Tweede Kamer. Opnieuw doen er veel partijen mee, allemaal met hun eigen plannen. Die plannen allemaal doornemen is bijna onbegonnen werk, dus helpt Omroep Brabant je op weg. We hebben de standpunten van de verschillende partijen rond zes belangrijke verkiezingsthema's voor je op een rijtje gezet. Benieuwd hoe partijen bijvoorbeeld denken over het thema wonen of de portemonnee? Je vindt het in de tool hieronder.

Onder het overzicht vind je meer uitleg.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Zo werkt de tool:

Klik op het logo van een partij. Kies een van de thema's om te zien wat de partij vindt. Klik op het kruisje om terug te gaan naar de thema's. Klik weer op het kruisje om terug te gaan naar het overzicht van partijen. Heb je nog helemaal geen idee op welke partij je wil stemmen? Vul dan hieronder het Kieskompas met een Brabants tintje in:

Wachten op privacy instellingen...

Lees je (een aantal) verkiezingsprogramma's liever zelf? Je vindt ze door op een partij hieronder te klikken. BBB

CDA

ChristenUnie

D66

DENK

Forum voor Democratie

GroenLinks-PvdA

JA21

NSC

Partij voor de Dieren

PVV

SGP

SP

Volt

VVD Verantwoording

Omroep Brabant nam de verkiezingsprogramma's door van partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober 2025 en momenteel zetels in het parlement hebben. Uit de programma's zijn de belangrijkste punten over Wonen, Migratie, Klimaat& Duurzaamheid, Portemonnee, Zorg& Welzijn en Leefomgeving gehaald. De tool is niet uitputtend en moet worden gezien als een manier om een beeld te krijgen van waar een partij voor staat. In de teksten staat niet aangegeven of plannen haalbaar, doorgerekend of in strijd met de wet of verdragen zijn. Bij het maken van de tool is geen gebruikgemaakt van kunstmatige intelligentie. Redactie: Rick Lemmens en Sanne Hoeks

Vormgeving: Lieke Milder

Eindredactie: Sandra Kagie