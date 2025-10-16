Zo krijg je die vervelende condens van je ruiten, deze expert geeft tips

Je kent het wel: het wordt kouder buiten en als je 's ochtends de auto start, beslaan de ramen aan de binnenkant. Het ligt voor de hand om de blazer aan te zetten, maar wat kun je hier nog meer tegen doen?

Hoe condens op de ruiten ontstaat, weet ANWB auto-expert Erik Jan de Jong precies uit te leggen. Het heeft allemaal te maken met vocht en temperatuurverschil. "Condens ontstaat op oppervlakten die kouder zijn dan je omgeving. Elke auto heeft er last van, want overal heb je te maken met luchtvochtigheid", legt hij uit. 1. Kies de juiste ventilatiestand

De blower helpt om de condens te laten verdwijnen. Stel de uitstromende lucht in op de hoogste stand die naar de voorruit blaast. Zet de verwarming aan. "Als een oppervlakte warm wordt, dan verdampt de condens. Zet ook de airco aan, want droge lucht laat ook de condens snel verdwijnen."

Wat nog handig is om te weten: je kunt de recirculatiestand gerust kort even aanzetten om de auto van binnen te laten drogen, maar zet die daarna weer op 'fresh'. "Er komt dan geen frisse lucht van buiten in de auto en na verloop van tijd wordt het dan steeds vochtiger. Dan kun je blazen wat je wil maar de condens zal niet verdwijnen." 2. Stap niet met natte spullen in de auto

Een natte paraplu op de achterbank of met een vochtige jas aan achter het stuur. Volgens Erik Jan kun je dat beter niet doen. Dat vocht verdampt, waardoor het ook langer duurt voordat de condens weer weg is.