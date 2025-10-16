Zo krijg je die vervelende condens van je ruiten, deze expert geeft tips
Hoe condens op de ruiten ontstaat, weet ANWB auto-expert Erik Jan de Jong precies uit te leggen. Het heeft allemaal te maken met vocht en temperatuurverschil. "Condens ontstaat op oppervlakten die kouder zijn dan je omgeving. Elke auto heeft er last van, want overal heb je te maken met luchtvochtigheid", legt hij uit.
1. Kies de juiste ventilatiestand
De blower helpt om de condens te laten verdwijnen. Stel de uitstromende lucht in op de hoogste stand die naar de voorruit blaast. Zet de verwarming aan. "Als een oppervlakte warm wordt, dan verdampt de condens. Zet ook de airco aan, want droge lucht laat ook de condens snel verdwijnen."
Wat nog handig is om te weten: je kunt de recirculatiestand gerust kort even aanzetten om de auto van binnen te laten drogen, maar zet die daarna weer op 'fresh'. "Er komt dan geen frisse lucht van buiten in de auto en na verloop van tijd wordt het dan steeds vochtiger. Dan kun je blazen wat je wil maar de condens zal niet verdwijnen."
2. Stap niet met natte spullen in de auto
Een natte paraplu op de achterbank of met een vochtige jas aan achter het stuur. Volgens Erik Jan kun je dat beter niet doen. Dat vocht verdampt, waardoor het ook langer duurt voordat de condens weer weg is.
3. Een luchtontvochtiger in de auto kan prima
Er bestaan speciale luchtontvochtigers voor in de auto. Dat zijn een soort van sponsen die vocht opnemen. Volgens Erik Jan kun je die prima gebruiken, maar zou je die eigenlijk niet nodig moeten hebben.
4. Poets alle ramen aan de binnenkant
Het is ook goed om de autoramen eens van binnen te ontvetten. Het schoonmaken kan helpen sneller vrij zicht te krijgen. Bovendien is het altijd handig om een droge doek in de auto te hebben liggen om condens weg te poetsen.
5. Haal vuil weg bij de afwatering
Een auto heeft afwatering bij de voorruit. Erik Jan vertelt dat er water door een kleine leiding kan lopen, maar dat daar ook vuil zoals bloesem en takjes kunnen liggen. Het is daarom goed om dat weg te halen. Dat gaat makkelijker als je de motorkap omhoog doet. "Als het water niet weg kan, dan komt het misschien ergens anders terecht en wordt de auto vochtiger."
6. Controleer op lekkage
Erik Jan waarschuwt om je auto eens goed onder de loep te nemen als de condens moeilijk weg blijft gaan. Hij zegt hierover ook regelmatig vragen te krijgen via het platform van de ANWB .
Hij adviseert om het laagste punt van de auto te controleren, zoals onder de afdekplaat in de kofferbak en onder de vloermatten. Als het daar vochtig is, dan kan dat namelijk wijzen op een lekkage. "Het water gaat naar het laagste punt en kan daar ook niet weg."
In zo'n geval kun je eerst zelf controleren of bijvoorbeeld de rubbers van de ramen nog goed afsluiten.
De oorzaak van waterlekkage is soms moeilijk te vinden. Water kan binnendringen door afdichtingen van bijvoorbeeld een schuifdak, derde remlicht, achterlichten of ontluchting bij de kofferbak. Als je het zelf niet kan vinden of verhelpen is een afspraak met de garage volgens Erik Jan geen gek idee.