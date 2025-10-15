Schrik in seniorenflat na vondst gewonde vrouw: 'Geen fijn gevoel'

Met grote voorzichtigheid doet een aantal ouderen deze woensdag de deur open van een seniorenflat aan de Maria van Bourgondiëlaan in Eindhoven. Daar is dinsdagavond een bewoonster zwaargewond gevonden. Volgens de politie waren er eerst aanwijzingen voor een overval, maar woensdag lijkt de vrouw door een medisch oorzaak gewond te zijn geraakt. Voor veel bewoners is de gebeurtenis het gesprek van de dag.

De vrouw laat weten met meer voorzichtigheid de deur uit te gaan nu: “Als ik nog een keer in de avond weg moet, kijk ik nu wel een keertje extra wie er achter mij loopt.”

“Je denkt dat je hier veilig zit", vertelt een bewoonster nadat ze voorzichtig de deur opendoet. “We hebben helemaal niets gehoord, geen sirenes, niets! Toen ik het las, schrok ik enorm. Normaal gesproken gaan de deuren hier om acht uur dicht. Dus dan zijn die misschien toch opengemaakt. Dat is geen fijn gevoel.”

Op de derde etage is de verzegelde voordeur te zien van de bewoonster die gewond werd gevonden door een familielid. Zij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en is volgens de politie woensdag niet aanspreekbaar.

In het gangpad staan wat buren na te praten over wat er dinsdagavond is gebeurd. Alles lijkt in stilte te zijn gebeurd. Ook een overbuurman kreeg er weinig mee: “De politie stond ineens voor mijn deur en vroeg of ik iets had gehoord. Pas toen ik later op mijn balkon stond, zag ik beneden de politieauto’s.” Bang is hij niet: “Dan heb ik toch geen leven meer? Ik laat me niet bang maken, maar ik doe de deur gewoon niet open voor onbekenden.”

Een buurvrouw op dezelfde etage vertelt ook dat het in stilte aan haar voorbij is gegaan: “Ik zat televisie te kijken en heb niets gehoord. Ik hoorde vanmorgen pas wat er was gebeurd. Je denkt dat je hier veilig woont, maar dat is dus niet zo. Dat er toch zomaar iemand hier naar binnen kan komen: daar ben ik echt heel erg van geschrokken.”



Een andere bewoonster geeft aan voorafgaand aan het incident een paar flinke knallen te hebben gehoord, maar ze kon niet plaatsen wat het was. De meeste bewoners zeggen dat ze voortaan nóg voorzichtiger zullen zijn. “Ik doe nooit zomaar de deur open en kijk altijd eerst wie er staat. Ik heb ook al een cameraatje hangen, maar voortaan ben ik wel extra voorzichtig”, zegt een van hen.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in de flat. Woensdagmiddag werd duidelijk dat de vrouw mogelijk gewond is geraakt door een medische oorzaak. De politie wil het slachtoffer spreken om te vragen wat er is gebeurd, maar zij is niet aanspreekbaar.