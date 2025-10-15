Trompettist Peter is uitgetoeterd, dag en nacht overlast

Zijn trompet kan hij wel aan de wilgen hangen. Stadstrompettist Peter Matthijssen mag namelijk niet meer blazen in de binnenstad van Roosendaal, vanwege aanhoudende overlast. Dat is het oordeel van de Raad van State. 'Hij speelt daar, ook in de avond en nacht, op zijn trompet.’

Al sinds zijn zevende speelt Peter trompet. Toen hij werd afgekeurd, besloot hij met zijn instrument door de Roosendaalse straten te trekken. “Ik krijg veel complimentjes”, vertelde de straatmuzikant daar in 2021 over aan Omroep Brabant. “Vaak roepen mensen al van een afstandje naar me: 'Hé Peter, speel eens wat.' Da's toch mooi?"

Omdat Peter geen vaste woonplaats heeft in Roosendaal, moet hij zijn repertoire in de buitenlucht repeteren. Maar het getoeter van de markante verschijning wordt niet door iedereen gewaardeerd. ‘Het bespelen van de trompet in de binnenstad leidt tot overlast en daarmee klachten’, stelt de Raad van State. ‘Dat er ook mensen zijn die zijn muziek mooi vinden, maakt dat niet anders.’

Omdat Peter geen vergunning heeft om op te treden als straatmuzikant en zelfs ’s nachts met zijn toeter speelt, is zijn geliefde blaasinstrument al vaker afgepakt door agenten. In 2021 maar liefst vier keer.

“Het is nooit mijn doel om anderen lastig te vallen”, zei hij toen. “Als je het niet fijn vindt, spreek me gewoon even aan. Dat is vaker gebeurd en dan stop ik meteen. Dan hoeft de politie er toch niet bij te komen."

Maar waarschuwingen van burgemeester Mark Buijs, vanwege aanhoudende klachten, hadden geen resultaat. Peter ging zelfs in hoger beroep tegen de opgelegde maatregelen, die hem verboden om in het centrum van Roosendaal en in parken te spelen. Tevergeefs.

Inmiddels heeft de Raad van State namelijk besloten dat Peters last post is geblazen in de Roosendaalse binnenstad. De burgemeester heeft hem daarnaast een sanctie opgelegd. Peter mag niet meer trompetteren in de binnenstad van Roosendaal. Doet hij dat wel? Dan wordt zijn trompet afgepakt en moet hij zo'n zestig euro betalen voor de inbeslagname.