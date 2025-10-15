Bosschenaar (55) opgepakt voor maken van vuurwapens

Een 55-jarige man uit Den Bosch is dinsdag aangehouden in een groot onderzoek naar een crimineel netwerk. Samen met een andere man wordt de Bosschenaar ervan verdacht vuurwapens te produceren. In juni werd hij ook al aangehouden, maar zijn voorarrest was onder voorwaarden geschorst.

De 55-jarige man is dinsdag opgepakt in het Gelderse Velddriel. Ook werd een huis in Den Bosch onderzocht. In het huis werden drugs in beslag genomen.

Een week eerder werd in dezelfde zaak een 34-jarige man opgepakt in het Gelderse Etten. "Daarbij zijn onder meer vuurwapens, onderdelen van vuurwapens en verdovende middelen in beslag genomen. Deze worden verder onderzocht", meldt de politie.

In juni werden acht arrestaties verricht binnen het vermeende criminele netwerk. Toen ging het onder meer om een 74-jarige man uit de gemeente Gilze-Rijen en de 55-jarige man uit Den Bosch.

Het gaat om verdachten met een anti-institutioneel gedachtegoed. Dat houdt in dat ze zich afzetten tegen de overheid en andere instituties.