Vajèn van den Bosch scoort rol in Engeland: 'Onbeschrijflijk vind ik het'

Vajèn van den Bosch (27) uit Oijen staat nu nog op het podium als Elsa in de musical Frozen, maar binnenkort vertrekt ze naar Engeland om daar te schitteren op het toneel. Ze heeft een rol bemachtigd in de nieuwe Disneymusical The Greatest Showman. Volgens haar management is ze de eerste Nederlandse actrice die deel uitmaakt van de originele cast van een nieuwe internationale musicalproductie met een wereldpremière in het Verenigd Koninkrijk.

"Onbeschrijflijk vind ik het", schrijft Vajèn van den Bosch op haar Instagramaccount. Acht weken geleden kreeg ze een telefoontje met de vraag of ze auditie wilde doen voor een gloednieuwe musical van Disney in Engeland. "Mijn hart ging meteen sneller kloppen."

Vajèn pakte direct haar koffer en stond diezelfde middag nog in de studio. Een paar dagen later kreeg ze het goede nieuws te horen dat ze de rol van zangeres Jenny Lind mag vertolken in The Greatest Showman.

De musical van Disney Theatrical Group is gebaseerd op de gelijknamige film uit 2017. The Greatest Showman gaat over de bekende Amerikaanse showman P.T. Barnum en zijn sensationele circus. Vajèn wordt als Jenny Lind de ster van het circus.

Première in het voorjaar

De musical gaat in voorjaar van 2026 in première in het Bristol Hippodrome in Bristol, in het Verenigd Koninkrijk.

Tot en met 4 januari is Vajèn nog te zien als ijskoningin Elsa in Frozen in het AFAS Circustheater in Scheveningen. Een dag later start ze met de repetities voor The Greatest Showman.