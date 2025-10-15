Eerste cleanroom op een mbo: ‘Hoeven niet alleen in boeken te zitten'

Een grote, schone ruimte met zilverkleurige buizen en strikte regels. Bij mbo-school Ter AA in Helmond is woensdagmiddag een cleanroom officieel geopend. Het is de allereerste mbo-school die er een heeft. De ruimte is speciaal ontwikkeld om studenten in de Brainportregio op te leiden voor de toekomst in de hightech- en microchipsector.

De cleanroom is bedoeld om studenten en professionals in opleiding realistische praktijkervaring te geven, voor als ze bijvoorbeeld bij een bedrijf als ASML gaan werken. Ze leren er werken volgens de strenge procedures, veiligheidseisen en materiaalvoorschriften die ook in de echte hightechwereld gelden. De opening werd verricht door Roxana Mînzatu, Europees commissaris en vicevoorzitter voor sociale rechten, vaardigheden en kwaliteitsbanen. "We zijn enorm trots dat we – samen met onze partners in het werkveld – deze cleanroom hebben kunnen bouwen", zegt Ingeborg Janssen-Reinen, bestuursvoorzitter van de school. "Ervaring opdoen met het échte werk is cruciaal voor de ontwikkeling van vakkundigheid van onze studenten." Belangrijke stap

Ook bedrijven zullen gebruikmaken van de ruimte om hun personeel bij te scholen. Daarmee sluit de cleanroom aan op het regionale arbeidsmarktprogramma ‘Beethoven’, dat zich richt op de toekomst van de Brainportregio. De cleanroom is toegankelijk voor studenten van alle schoolniveaus, van praktijkonderwijs tot universiteit. Ook is er ruimte voor praktijkonderzoek en innovatieve experimenten.

Volgens opleidingsmanager Tom Westerveld is de cleanroom een belangrijke stap in het behouden van talent voor de regio. "Het is dé nieuwe ontwikkeling", zegt hij in een reportage van Radio 1. "We moeten ze allemaal binnen de Brainportregio houden en zorgen dat meer mensen in de semiconductorsector aan het werk gaan." Enthousiast

In de cleanroom worden straks machines gebouwd die chips kunnen maken. Daarvoor is een stofvrije omgeving essentieel. "Daardoor moet je heel schoon kunnen werken en daar is de cleanroom voor", legt Westerveld uit. Studenten zijn enthousiast over de nieuwe ruimte. Rick legt uit hoe de techniek werkt: "De luchtdruk in de cleanroom moet hoger zijn dan buiten", vertelt hij. "Als er bijvoorbeeld een lek zit, gaat-ie blazen in plaats van zuigen. Als hij zuigt, komt er stof in de cleanroom, en dat wil je natuurlijk niet hebben." 'Mooi begin'

Student Tim ziet het als een waardevolle aanvulling op zijn opleiding. "Het is een mooi begin", zegt hij. "We kijken al vooruit op de toekomst. Zo leren wij ook sneller hoe het in de praktijk moet en hoeven we niet alleen in de boeken te zitten." De bouw van de cleanroom kostte 1,5 miljoen euro en is mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Versterkingsplan Microchip-talent. Dat programma is in het leven geroepen om de kennis en opleidingsmogelijkheden rondom microchips en halfgeleiders in Nederland te versterken.