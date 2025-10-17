Na 10 jaar is taak van Quiet groter dan ooit: ‘Steeds meer werkende armen'

De geur van vers ingeschonken koffie en thee is onmiskenbaar aanwezig als je op een dinsdagmorgen binnenloopt bij Quiet. De Tilburgse armoedeorganisatie biedt mensen die in armoede leven tijdens de inloopochtend een plek om samen te komen, te praten over hun problemen of ze juist even helemaal te vergeten. En ook na de viering van het tienjarig jubileum op Wereldarmoededag gaat de organisatie daar gewoon mee verder, want het is nog altijd hard nodig.

Zo’n vijf jaar geleden begon Chantal van Rijswijk bij Quiet in Tilburg. Ze maakte de ontwikkeling van armoede in de stad mee en ziet dat het voor veel mensen er niet beter op is geworden. “Ik begon in coronatijd en daarna kregen we te maken met de hogere energieprijzen en de duurdere boodschappen door inflatie. Toen merkten we hier heel sterk dat armoede voor veel mensen dichterbij kwam.”

“Mensen die werken of dat zouden willen, gaan er niet of nauwelijks op vooruit.”

De members die al bij Quiet aangesloten waren, kregen het nog moeilijker. “Mensen die in armoede leven zijn heel creatief en krijgen het vaak wel rond, maar dat werd ingewikkeld.” De groep members wordt dan ook ieder jaar weer groter. Inmiddels zijn zo’n 1500 huishoudens bij Quiet aangesloten, wat neerkomt op zo’n 4500 mensen in Tilburg. “Ik denk dat we per jaar zo’n 200 mensen inschrijven.”

Een deel van die groei is te verklaren door een nieuwe groep mensen die de hulp van Quiet heel goed kan gebruiken. “Er zijn steeds meer werkende armen”, vertelt Chantal. “Mensen die werken of dat zouden willen, gaan er niet of nauwelijks op vooruit omdat ze minder toeslagen en subsidies krijgen. Dat is heel krom.”

Volgens Chantal heeft armoede vaak een vrouwelijk gezicht. “75 procent van ons memberbestand is vrouw. Alleenstaande moeders lopen er vaak tegenaan dat ze wel meer willen werken maar dat ze een keuze moeten maken tussen hun kinderen, de kosten voor de opvang en extra werken.”

“Ik denk dat we heel trots mogen zijn op wat we al bereikt hebben.”

Quiet maakt geluksmomentjes mogelijk voor duizenden members en er is een hechte community. “Ik denk dat we heel trots mogen zijn op wat we al bereikt hebben. Vooral als je weet dat we met zes betaalde krachten werken, met de hulp van al onze vrijwilligers.” Wie denkt dat de club het na tien jaar rustig aan gaat doen heeft het mis. Quiet blijft groeien en bouwen aan de community. “We willen bewustwording creëren en voorlichting geven. Dat kan bijvoorbeeld op scholen, want niet alle jongeren krijgen dat vanuit huis mee. We hebben het tegenwoordig al vaak over fysieke en mentale gezondheid, maar ik denk dat we dat ook moeten doen over financiële gezondheid.”

“Op die manier proberen we het taboe te doorbreken.”

Al tien jaar lang werkt Quiet vanuit drie pijlers: verzachten, versterken en vertellen. Om de stress rondom armoede tijdelijk bij iemand weg te nemen, mag iemand bijvoorbeeld naar de bioscoop of een avondje naar Willem II. Ook worden er verhalen van mensen die in stille armoede leven verteld. De derde pijler is ook heel belangrijk, vertelt Chantal. “Als je mensen gaat versterken, weten ze uiteindelijk ook zelf beter waar ze moeten zijn of hoe ze iets op moeten lossen.”