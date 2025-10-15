'Gewonde vrouw in seniorenflat vermoedelijk door medische oorzaak gewond'

De oudere vrouw die dinsdagavond gewond in een seniorenflat aan de Maria van Bourgondiëlaan in Eindhoven werd gevonden, is hoogstwaarschijnlijk door een medisch oorzaak gewond geraakt. Dat meldt de politie woensdagmiddag. Eerder waren er volgens de politie aanwijzingen die mogelijk wezen op een overval.

"Het lijkt erop dat de vrouw gewond is geraakt door een medische oorzaak en niet door een strafbaar feit", laat de politie woensdagmiddag weten. Volgens een woordvoerder worden alle scenario's wél nog onderzocht door de politie.

Daarvoor hebben agenten woensdagochtend buurtonderzoek gedaan. Zo is er gesproken met flatbewoners en zijn er camerabeelden opgevraagd voor het onderzoek.

'Niet aanspreekbaar'

Gealarmeerde agenten vonden dinsdagavond aanwijzingen die wezen op een overval, maar of daar sprake van is, is niet duidelijk. "We willen graag met de vrouw spreken, omdat we niet precies weten wat er is gebeurd. Maar de vrouw is op dit moment niet aanspreekbaar", zegt een politiewoordvoerder.

De vrouw werd dinsdagavond zwaargewond gevonden door een familielid. De melding kwam om half tien bij de politie binnen. Voor de gewonde vrouw werd meteen een ambulance opgeroepen. Ook kwamen meerdere politieauto's naar de flat. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Na het eerste bericht dat er mogelijk sprake zou zijn van een overval zat de schrik er in de seniorenflat flink in. “Je denkt dat je hier veilig zit", vertelde een bewoonster. Ze gaat daarom met meer voorzichtigheid de deur uit. “Als ik nog een keer in de avond weg moet, kijk ik nu wel een keertje extra wie er achter mij loopt.”