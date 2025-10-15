Van stiekem tuinfeest tot heus festival: 2 klachten maken nu eind aan feest

Het Hintergarten Festival in Nieuwkuijk - ooit begonnen als stiekem tuinfeest - houdt op te bestaan. Dat laten de organisatoren, de broers Noah en Roman Brok, woensdag weten. De gemeente Heusden verleent geen vergunning meer voor toekomstige edities, na klachten van twee buurtbewoners over geluidsoverlast.

"Met veel verdriet moeten we jullie vertellen dat de editie van 2025 het laatste Hintergarten Festival was", schrijven de broers woensdag op sociale media. Het festival begon drie jaar geleden als een stiekem feestje in de achtertuin van hun ouderlijk huis, terwijl hun ouders op vakantie waren. Inmiddels is Hintergarten uitgegroeid tot een volwaardig dancefestival op de Wielerbaan in Nieuwkuijk. De laatste editie, afgelopen zomer, trok zo’n drieduizend bezoekers.

De familie Brok, met Noah in het zwart en Roman in het witte shirt (foto: Omroep Brabant).

De problemen begonnen na de editie van 2024. In februari ontving de gemeente een brief van twee bewoners die vonden dat het festival voor te veel geluid zorgde en dat er te veel evenementen op de Wielerbaan werden georganiseerd. “De bewoners wilden niet met ons in gesprek, dus daar hebben we helaas geen contact mee gehad. We hebben dat wel geprobeerd”, zegt Noah. “We hebben in een brief uitgelegd wat we allemaal doen om geluidsoverlast te beperken en we hebben ze zelfs een weekendje weg aangeboden.”

Omdat de voorbereidingen voor de editie van 2025 al in volle gang waren, verleende de burgemeester voor deze editie alsnog een vergunning. Maar er was één voorwaarde: het zou de laatste keer zijn dat het festival op de Wielerbaan plaatsvond. Voor een editie in 2026 krijgen de broers geen vergunning meer. De broers begrijpen die keuze niet. Maar ze willen verder niet inhoudelijk reageren en verwijzen naar hun statement op Facebook om de situatie richting de gemeente niet verder te laten escaleren. “Uit meerdere onafhankelijke geluidsmetingen is gebleken dat we dit jaar ruim binnen de toegestane geluidsnormen zijn gebleven, maar toch kiest de gemeente de kant van twee inwoners", zeggen de broers. “Hoewel we overtuigd zijn dat de gemeente willekeurig handelt, hebben we besloten geen juridische strijd te voeren. Hintergarten draait om verbinding, niet om procedures.”

De gemeente Heusden bevestigt dat het festival in 2025 volgens de afspraken verliep: de muziek werd op tijd uitgezet en de geluidsnormen werden nageleefd. Toch is er volgens de gemeente geen mogelijkheid meer om Hintergarten op de Wielerbaan te organiseren, vooral omdat de organisatoren het festival wilden uitbreiden naar een meerdaags evenement.

DJ Michel de Hey is een van de headliners (foto: Omroep Brabant)

“Dat gaat op die locatie niet, omdat er simpelweg te weinig ruimte is. Dat vinden wij ook jammer, maar het zijn de regels waar wij als gemeente mee te maken hebben", zegt een woordvoerder.

