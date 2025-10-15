Verdriet in Tilburg: bloemen en knuffels voor omgekomen meisje (10)

Tranen vullen de gezichten van buurtbewoners die woensdagmiddag samenkomen aan de Dillenburglaan in Tilburg. Op de plek waar dinsdagmiddag een 10-jarig meisje overleed door een verkeersongeluk, ontstaat langzaam een zee van bloemen en knuffels.

Langs de kant van de weg liggen bloemen, knuffels, tekeningen en kaartjes. Een moeder legt er samen met haar twee kinderen een bosje witte rozen bij. Een ander meisje barst in tranen uit. Haar zusje was goed bevriend met het meisje dat werd aangereden. Deze hele middag komen er mensen langs om stil te staan bij het overlijden van het jonge slachtoffer. Sommigen staren zwijgend naar de bloemen en knuffels, anderen laten een traan en slaan een arm om elkaar heen. Er komen gezinnen, kinderen uit de buurt, Tilburgers uit andere delen van de stad en bouwvakkers die in de buurt aan het werk zijn. Bij iedereen is de verslagenheid van het gezicht af te lezen.

“Het is niet te bevatten", zegt een buurvrouw terwijl ze stil voor zich uitstaart. Ze kende het meisje goed. “Iedereen is er echt kapot van. We proberen er voor elkaar te zijn, gaan bij elkaar op de koffie en praten er veel over. Dat is het enige wat we kunnen doen nu, er voor elkaar zijn.” Ook twee politieagenten komen langs om hun steun te betuigen. Een van hen verleende hulp bij het ongeluk. Volgens een aantal buurtbewoners werd het ongeluk door enkele omstanders gefilmd, iets wat diepe verontwaardiging oproept in de buurt. “Ik kan daar met mijn hoofd niet bij”, zegt iemand. Een van de politieagenten bevestigt dat er twee mensen zijn aangesproken op het filmen.

Aan de Dillenburglaan is een gedenkplek gemaakt (foto: Floortje Steigenga).