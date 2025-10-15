Nepbericht over komst asielzoekerscentrum gaat hier rond

De gemeente Eersel waarschuwt haar inwoners voor nepnieuws dat rondgaat. In het bericht dat wordt verspreid via Whatsapp staat dat er een asielzoekerscentrum in de gemeente komt, maar dit is niet waar.

De mensen die het nieuws verspreiden doen zich voor als medewerkers van de gemeente. Inwoners worden uitgenodigd om naar het gemeentehuis te komen.

Het asielzoekerscentrum zou bij De Hees, een buurtschap langs de A67 tussen de dorpen Eersel en Steensel, moeten komen. Volgens de gemeente is dit desinformatie: "Er zijn op dit moment geen concrete plannen voor een asielzoekerscentrum in onze gemeente."

Inwoners kunnen contact opnemen met de gemeente als zij vragen hebben.