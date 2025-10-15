Navigatie overslaan

Nepbericht over komst asielzoekerscentrum gaat hier rond

Vandaag om 17:33 • Aangepast vandaag om 18:12
Het gemeentehuis van Eersel (foto: Omroep Brabant).
Het gemeentehuis van Eersel (foto: Omroep Brabant).
nl
De gemeente Eersel waarschuwt haar inwoners voor nepnieuws dat rondgaat. In het bericht dat wordt verspreid via Whatsapp staat dat er een asielzoekerscentrum in de gemeente komt, maar dit is niet waar.
Profielfoto van Storm Roubroeks
Geschreven door
Storm Roubroeks

De mensen die het nieuws verspreiden doen zich voor als medewerkers van de gemeente. Inwoners worden uitgenodigd om naar het gemeentehuis te komen.

Het asielzoekerscentrum zou bij De Hees, een buurtschap langs de A67 tussen de dorpen Eersel en Steensel, moeten komen. Volgens de gemeente is dit desinformatie: "Er zijn op dit moment geen concrete plannen voor een asielzoekerscentrum in onze gemeente."

Inwoners kunnen contact opnemen met de gemeente als zij vragen hebben.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.