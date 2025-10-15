Biertap verovert stadions en dode in auto: dit gebeurde er vandaag

Van een machine die tot 320 biertjes per uur kan tappen tot meerdere tips over de mysterieuze dood van een man die maandagavond in een gestolen auto werd gevonden: er gebeurde deze woensdag weer van alles in onze provincie. Dit zijn de vijf artikelen die je gelezen moet hebben.

Een biertap-automaat uit Den Bosch die door TikTok viral ging, heeft zijn weg gevonden naar Duitse voetbalstadions. Ralph Bethlem (27) ziet zijn BeerMate-machines nu in gebruik in Düsseldorf, met Berlijn als volgende bestemming. Wat begon als een festival-experiment is uitgegroeid tot een serieuze business, waarbij één machine tot 320 biertjes per uur kan tappen. Hier lees je het hele verhaal.

Lees ook Eén TikTok zorgt ervoor dat Ralphs biermachine nu in voetbalstadions staat

De politie heeft zeven tips ontvangen over de dode man die maandag in een auto in Boxmeer werd aangetroffen. Het slachtoffer is een 39-jarige man zonder vaste woonplaats. Hij werd gevonden in een gestolen Mazda CX3 met valse kentekenplaten. De politie vermoedt een misdrijf. Lees hier meer details.

Lees ook Zeven tips over dode man die in auto werd gevonden

Frank Lammers geeft zijn VIP-tickets voor het concert van Katy Perry in Antwerpen weg via sociale media. De acteur zoekt iemand met een goed verhaal die de tickets verdient. De 17-jarige Jade Kobs, die lijdt aan een zeldzame vorm van keelkanker, wordt door velen voorgedragen. Check het hier.

ASML verwacht volgend jaar een flinke daling van het aantal Chinese orders, maar de techgigant blijft optimistisch over de totale groeivooruitzichten. Het bedrijf boekte in het derde kwartaal een omzet van 7,5 miljard euro en een winst van 2,1 miljard euro. Voor het laatste kwartaal wordt een omzet tussen 9,2 en 9,8 miljard euro verwacht. Hier lees je de analyse.

Lees ook ASML verwacht klappen in China, maar houdt de moed erin

De Deurnese busfabrikant Ebusco heeft in het derde kwartaal 39 elektrische bussen geleverd, gelijk aan het vorige kwartaal. Het bedrijf, dat eerder dit jaar nog in acute geldnood verkeerde, verwacht in het vierde kwartaal minstens hetzelfde aantal leveringen. Een update over de financiële situatie volgt nog. Lees hier haar verhaal.