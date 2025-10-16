IJsmaker Stefan gaat naar Italië om te strijden voor het lekkerste ijsje

De zomer mag dan voorbij zijn, ijsmaker Stefan Beerens (33) uit Baarle-Nassau zit de komende tijd niet stil. Hij is met zijn ijssmaak Imagi tweede geworden in de voorronde van het lekkerste ijsje van het land. Daarmee heeft hij zich geplaatst voor de Europese finales van het Gelato Festival World Masters 2026. Uiteindelijk hoopt Stefan de wereldtitel te pakken.

Stefan werkt bij IJsleverancier Kennis van IJs in Bladel. Twee maanden voor de wedstrijd kreeg hij op het werk de vraag of hij mee wilde doen. "Mijn collega zou zelf niet mee, dus ik mocht het deze keer gaan doen. Ik had al gelijk een smaakcombinatie in mijn hoofd."

De eerste versie van zijn Oosterse ijssmaak was niet gelijk een schot in de roos. "Dus dan ga je weer opnieuw rekenen en een receptuur schrijven", vertelt Stefan. Hij bleef experimenteren tot hij de perfecte smaak voor zichzelf had gevonden.

Deze smaak kreeg de naam Imagi. "Dat komt van imagination (verbeelding). Ik wil mensen laten proeven met hun verbeelding en ik wil ze mee op reis nemen naar de Oosterse smaken. Ananas, Japanse yuzu (vrucht die lijkt op een citroen, red.), Thaise basilicum en kokos. Het is echt een geweldige combinatie."

In 2019 deed Stefan ook al mee aan de wedstrijd. Toen werd hij eerste in de landelijke voorronde. "Ik mocht eigenlijk naar Italië, maar het was in de coronaperiode dus dat ging niet door. Ik moest toen alles opsturen. Hoe de smaak gepresenteerd werd was een gok", zegt hij. Dit keer reist hij wel zelf naar Italië om te laten zien, of beter gezegd proeven, wat hij in huis heeft.

Het ijs gaat als een vloeibare mix mee en dan moet Stefan het daar ter plekke 'voordraaien' tot ijs. Tijdens de Europese finale op 30 oktober neemt hij het met zijn smaak op tegen 22 andere ijsmakers. Als Stefan in de top vier komt dan gaat hij door naar het wereldkampioenschap.