Brand uitgebroken in leegstaand schoolgebouw
Er kwam eerder op de avond al een melding binnen bij de meldkamer voor een buitenbrand bij het gebouw. Anderhalf uur later werd er opnieuw alarm geslagen, dit keer voor brand binnen. Al snel werd er opgeschaald naar een middelbrand. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio is dit gedaan om extra water op locatie te krijgen.
De brand zou zijn ontstaan in de gymzaal. Om iets voor negen is de brand nog niet onder controle.
Klaar voor de sloop
Het schoolgebouw is al een tijd niet meer in gebruik. Het wordt gesloopt om plaats te maken voor appartementen. Op 13 september werd er feestelijk afscheid genomen van het gebouw. De leerlingen van het college zijn daarna verhuisd naar een volledig gerenoveerde locatie elders in de stad. Het oude pand zou volgend jaar precies vijftig jaar oud zijn.