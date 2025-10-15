Brand uitgebroken in leegstaand schoolgebouw

In het oude schoolgebouw van het Gertrudiscollege op Zundertseweg in Roosendaal is woensdagavond brand uitgebroken. De brandweer is aanwezig met twee tankspuiten en een hoogwerker. Brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Het is onbekend hoe de brand is ontstaan. Ook is er niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt.

Er kwam eerder op de avond al een melding binnen bij de meldkamer voor een buitenbrand bij het gebouw. Anderhalf uur later werd er opnieuw alarm geslagen, dit keer voor brand binnen. Al snel werd er opgeschaald naar een middelbrand. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio is dit gedaan om extra water op locatie te krijgen.

De brand zou zijn ontstaan in de gymzaal. Om iets voor negen is de brand nog niet onder controle. Klaar voor de sloop

Het schoolgebouw is al een tijd niet meer in gebruik. Het wordt gesloopt om plaats te maken voor appartementen. Op 13 september werd er feestelijk afscheid genomen van het gebouw. De leerlingen van het college zijn daarna verhuisd naar een volledig gerenoveerde locatie elders in de stad. Het oude pand zou volgend jaar precies vijftig jaar oud zijn.

Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink

