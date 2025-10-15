Leegstaand schoolgebouw door brand verwoest

Een leegstaand schoolgebouw van het Gertrudiscollege op de Zundertseweg in Roosendaal is woensdagavond deels uitgebrand. De brand zou zijn ontstaan in de gymzaal, hoe is onbekend. Ook is niet duidelijk of iemand gewond is geraakt.

Eerder op de avond was bij de meldkamer een buitenbrand bij het gebouw gemeld. Anderhalf uur later, rond halfnegen, werd opnieuw alarm geslagen, dit keer voor een brand ín het pand. Al snel werd opgeschaald naar een middelbrand. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden-West-Brabant werd dit gedaan om extra water op locatie te krijgen. De brandweer kon nog vóór negen uur het sein brand meester worden gegeven.

Klaar voor de sloop

Het schoolgebouw is al een tijd niet meer in gebruik. Het zou worden gesloopt om plaats te maken voor appartementen. Op 13 september werd nog feestelijk afscheid genomen van het gebouw. De leerlingen van het college zijn eerder al verhuisd naar een volledig nieuwe locatie elders in de stad. Het oude pand zou volgend jaar precies vijftig jaar oud zijn.