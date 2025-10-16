Navigatie overslaan
VIDEO

Vuilniswagen knalt op gebouw, chauffeur en bijrijder gewond

Vandaag om 08:41 • Aangepast vandaag om 10:13
nl
Een vuilniswagen is donderdagochtend tegen een gebouw in de Lange Wagenstraat in Gilze gereden. De bestuurder en bijrijder zijn daarbij alletwee gewond geraakt. Twee ambulances en de brandweer kwamen ter plaatse.
Profielfoto van Danique Pals
Geschreven door
Danique Pals

Het ongeluk gebeurde rond half acht. Hoe het kon gebeuren, is nog niet duidelijk.

In de voorruit van de vuilniswagen zit een grote barst en ook aan het gebouw is schade.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!