Vuilniswagen knalt op gebouw, chauffeur en bijrijder gewond

Een vuilniswagen is donderdagochtend tegen een gebouw in de Lange Wagenstraat in Gilze gereden. De bestuurder en bijrijder zijn daarbij alletwee gewond geraakt. Twee ambulances en de brandweer kwamen ter plaatse.

Het ongeluk gebeurde rond half acht. Hoe het kon gebeuren, is nog niet duidelijk. In de voorruit van de vuilniswagen zit een grote barst en ook aan het gebouw is schade.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

