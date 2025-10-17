'Kaasmaffia' slaat toe: roven zijn georganiseerde misdaad

Het is zo'n onschuldig en gezellig plaatje: een blokje kaas op een verjaardag. Toch blijkt er achter dat oer-Hollandse product een wereld van georganiseerde misdaad schuil te gaan. Zo werden meerdere bedrijven de afgelopen jaren slachtoffer van 'de kaasmaffia'.

Honderden kazen zijn gestolen, met een totale verkoopwaarde van meer dan tienduizenden euro's. Maar waarom is kaas zo in trek bij de onderwereld? Hoe worden volledige voorraden weggeroofd? En wat gebeurt er daarna met de buit? Je ziet het in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd over de kaasmaffia.