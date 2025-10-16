Kind (1) en vader aangereden, automobilist rijdt door

Een man en zijn 1-jarige kind zijn dinsdagmiddag in Goirle van de fiets gevallen nadat ze werden afgesneden door een automobilist. het ongeluk gebeurde op de Ralph Bunchestraat. Het kindje is naar het ziekenhuis gebracht, maar maakt het volgens de politie 'naar omstandigheden gelukkig goed'.

Het ongeluk gebeurde rond drie uur 's middags. Het gaat waarschijnlijk om een zwarte auto. De bestuurder is na het ongeluk doorgereden.

De politie doet op Instagram een oproep aan getuigen die iets hebben gezien om zich te melden. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden van de straat rond het tijdstip van het ongeluk.

Eerder meldde de politie dat het ging om een moeder en een kindje, maar dat klopt niet. Het gaat om een vader en een kind.