Hans gaat al 15 jaar naar een sekswerker: 'Liever niet anoniem'

Veel mensen komen er niet voor uit dat ze naar een sekswerker gaan. Dit omdat ze bang zijn voor de reacties of zich schamen. Hans (71) uit Eindhoven heeft daar geen last van. "Het zou eigenlijk heel normaal moeten zijn, net als dat je naar de groenteboer gaat."

Zo'n vijftien jaar geleden vertelde Hans een goede vriend dat hij niet zomaar aan seks toekomt. "'Dan neem je toch een escort?', zei die vriend toen. Zo is het eigenlijk begonnen." Benieuwd naar de ervaringen van Hans? In de nieuwe podcast Voorbij het rode licht duiken journalisten van Omroep Brabant in de wereld van mannelijke sekswerkers. Ze spreken uitgebreid met Dennis, de sekswerker waar Hans al vijftien jaar komt.

Hans gaat online op zoek naar een betaalde seksdate. Waar hij dan op let? "Ik hoef niet meteen een pik te zien, ik zie liever een hoofd. Ik wil ook gewoon weten hoe diegene eruitziet, dat doet me ook wat."

"Dennis is mijn favoriet."

"Je wilt toch wel iemand die je aantrekkelijk vindt, een gezicht en lichaam wat je bevalt." Na een aantal afspraakjes met verschillende sekswerkers kwam hij bij Dennis uit en sindsdien gaat hij ongeveer een keer per maand naar hem toe. "Dennis is wel mijn favoriet, hij is heel professioneel en doet het heel goed. Ook het contact eromheen is fijn. Dat kan ik heel erg waarderen", aldus Hans. Volgens hem is het heel persoonlijk of je juist wel of juist niet veel informatie wilt weten en delen met een sekswerker. "Als iemand getrouwd is, wil je het misschien zo anoniem mogelijk houden. Maar voor mij werkt dat niet."

"Wil je nog wel seks op die leeftijd?"

Hans spreekt vaak twee of drie uur af met Dennis. "Het eerste uur zijn we meestal aan het kletsen." Ze delen problemen met elkaar en vragen om elkaars mening of bespreken juist leuke dingen die ze hebben meegemaakt. "Langzamerhand komt dan het gevoel dat ik wel even tegen hem aan wil zitten en zo komt het op gang, zullen we maar zeggen." Soms denkt de 71-jarige Hans dat mensen hem te oud vinden om naar een sekswerker te gaan. "Dan denken mensen: wil je nog wel seks op die leeftijd? Nou, ik wel. Het doet me nog steeds deugd. Ik vind het fijn."

"Ik ga even seks halen."