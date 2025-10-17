Dit zijn de klanten van sekswerkers: 'Echt niet alleen oude, vieze mannen'

Sekswerk is een thema waar nog altijd een taboe op rust: zowel sekswerkers als hun klanten zijn er niet altijd open over dat ze sekswerk doen of een sekswerker bezoeken. Levi Jacobs, casemanager bij het Sekswerk Meld- en Adviespunt, wil dat taboe doorbreken: "Het vooroordeel dat klanten van sekswerkers alleen maar oude, vieze mannetjes zijn, is gewoon niet waar."

Bij het Sekswerk Meld- en Adviespunt, kunnen sekswerkers terecht met al hun vragen. Levi helpt hen als casemanager en is daarnaast zelf ook sekswerker. Zo weet hij veel over de klanten van sekswerkers. "Over het algemeen zijn de meeste klanten van sekswerkers man, maar er zijn zeker ook vrouwen die naar een sekswerker gaan." "Mensen zien mannen die veel seks hebben als stoer, vrouwen daarentegen worden al snel veroordeeld." Maar Levi ziet dat beeld langzaam verandert. "Steeds meer vrouwen zoeken een gigolo op, vrouwen gunnen het zichzelf steeds meer." Wil je meer horen over sekswerkers en hun klanten? In de nieuwe podcast Voorbij het rode licht duiken journalisten van Omroep Brabant in de wereld van mannelijke sekswerkers. Ze gaan in gesprek met klant Hans die al ruim vijftien jaar een mannelijke sekswerker bezoekt.

Volgens Levi is het cliché dat alleen oude, vieze mannen naar een sekswerker gaan, helemaal niet waar. "Meestal gaat het om mannen boven de 35, maar ook jongere mensen bezoeken een sekswerker." Zelf is hij al jong begonnen met sekswerk en had hij lang niet alleen maar oudere klanten. "Toen ik zelf 19 was, had ik ook klanten van 21. Dat waren bijvoorbeeld mensen die het eng vonden om te daten", aldus Levi. Er is niet één type klant. "Uit mijn eigen ervaringen en wat ik van de sekswerkers die ik spreek hoor, zijn er heel veel soorten klanten. Er wordt wel eens gedacht dat het mensen zijn die minder knap zijn en geen seks kunnen krijgen, maar dat is gewoon niet waar." Tegenwoordig zijn er een heleboel datingapps waar je een date kunt zoeken, waarom zou je daar dan voor betalen? "Dat soort apps brengen ook onzekerheid met zich mee. Via Tinder of Grindr kunnen mensen er misschien in het echt anders uitzien dan op de foto of soms komt iemand niet opdagen", vertelt Levi.

"Als je zorgt voor een fijne date komt de klant sneller terug"

Bij een betaalde seksdate is er meer zekerheid. "Je weet wat je krijgt, je zult minder snel afgewezen worden en je weet dat je seks gaat hebben. Ook kun je reviews van andere mensen lezen zodat je weet wat je kunt verwachten." Sommige klanten komen maar één keer en andere klanten keren terug. "Dat is heel verschillend. Zo zijn er toeristen en zakenmensen die hier op reis zijn en maar één keer komen, maar er zijn zeker ook klanten die al jaren naar dezelfde sekswerker gaan. Als je als sekswerker ervoor zorgt dat het een fijne date is, is de klant sneller geneigd om weer terug te komen."