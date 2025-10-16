Ook hier gaat een nepbericht rond over de komst van een asielzoekerscentrum

Ook in de gemeente Valkenswaard gaat een nepbericht rond over de komst van een opvanglocatie voor asielzoekers. Woensdag waarschuwde de gemeente Eersel haar inwoners ook al voor zo'n nepbericht.

In Valkenswaard worden de inwoners gebeld door mensen die zich voordoen als medewerkers van de gemeente. Een wethouder kwam de valse telefoontjes op het spoor, nadat een bezorgde inwoner contact met hem zocht. Sinds donderdagochtend waarschuwt de gemeente inwoners voor de telefoontjes. Een woordvoerder benadrukt dat de informatie die wordt verspreid onjuist is.

In Eersel werd het nepbericht via Whatsapp verspreid. Daarin werden inwoners op de hoogte gebracht van de komst van een asielzoekerscentrum en opgeroepen om naar het gemeentehuis te komen.

Volgens de gemeente Valkenswaard wordt daar momenteel aan één opvanglocatie gewerkt. Dat plan is al naar buiten gebracht. Verder zijn er volgens de gemeente 'geen plannen voor andere opvanglocaties'.

De gemeente Valkenswaard gaat contact opnemen met de politie en kijkt daarna of zij aangifte kan doen.