Vrachtwagenchauffeur reed fietsster (67) dood: 200 uur taakstraf

Vrachtwagenchauffeur Pierre G. (55) heeft een taakstraf van 200 uur gekregen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Sprang-Capelle in 2024. Dat heeft de rechtbank in Breda deze week geoordeeld. G. reed met zijn truck met oplegger een 67-jarige vrouw uit Dongen aan. De vrouw overleed ter plekke.

Het ongeluk gebeurde op 11 september 2023 op de Wendelnesseweg-Oost in Sprang-Capelle. Daar fietste de 67-jarige vrouw uit Dongen met haar zus en schoonzus. Bij een wegversmalling op een bruggetje zat Pierre met zijn vrachtwagen nog achter de vrouwen. Hij wilde wat gas bij geven en probeerde de vrouwen in te halen. Ergens heeft hij gemist dat hij de 67-jarige vrouw niet gepasseerd was toen hij naar rechts moest omdat er een tegenligger aankwam op de smalle weg. Zij reed nog voor hem en hij reed over de vrouw heen. Een andere vrouw kon naast de vrachtwagen nog snel de berm inrijden en zo voorkomen dat ook zij werd aangreden, anders was er misschien nog een dode gevallen.

De rechtbank ziet ook wel in dat G. dit nooit heeft gewild, maar vindt wel dat de beroepschauffeur schuldig is aan het ongeluk en legt hem een taakstraf op van 200 uur. De man mag zijn rijbewijs houden, omdat hij dit nodig heeft voor zijn werk. Maar als hij de komende twee jaar nog eens in de fout gaat, moet hij zijn rijbewijs een jaar inleveren, oordeelt de rechtbank. Ben jij geïnteresseerd in nog meer bijzondere rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

Volgens de rechtbank heeft de chauffeur een blanco strafblad, terwijl hij als beroepschauffeur toch vele kilometers per jaar rijdt. Ook heeft de man contact gezocht met de nabestaanden en een goed gesprek met hen gehad. G. verklaarde tijdens de zitting dat de verkeerssituatie ter plekke erg verwarrend was. Normaal slaan fietsers over het bruggetje rechtsaf naar de parallelweg en komen ze dus helemaal niet op de weg waar de aanrijding plaatsvond. Maar die weg was afgesloten en dus fietsten de vrouwen verder over de Wendelnesseweg-Oost met alle gevolgen van dien. Pierre heeft ook nog altijd veel last van wat er is gebeurd, vertelde hij: “Ik had er gewoon achter moeten blijven, dan was het niet gebeurd”, zei hij snikkend tegen de rechter. Het beeld van de vrouw onder zijn truck krijgt hij maar niet van zijn netvlies.