Seks-chat met meisje komt ex-profvoetballer op werkstraf te staan

Marc Höcher, ex-profvoetballer van Helmond Sport en Willem II, heeft van de rechtbank in Breda een werkstraf van honderd uur gekregen. De 41-jarige Waalwijker heeft eind september vorig jaar een meisje van zestien via WhatsApp seksueel benaderd. De twee kenden elkaar een paar jaar. Het slachtoffer speelde bij zijn voetbalschool in Eindhoven en kreeg privétraining van hem.

Höcher heeft volgens de rechter misbruik gemaakt van het leeftijdsverschil en het feit dat het meisje een van zijn pupillen was. De officier van justitie vond twee weken geleden dat de voormalig assistent-trainer van FC Den Bosch de lichamelijke en geestelijke seksuele ontwikkeling van het slachtoffer enorm heeft geschaad. Grote afwezige

Höcher was bij de zittingen die aan de uitspraak voorafgingen, de grote afwezige. Volgens zijn advocaat wordt de Waalwijker bedreigd, opgezocht en getreiterd sinds bekend is geworden dat hij het vergaande seksueel gesprek met een leerlinge van zijn voetbalschool heeft gevoerd. Höcher heeft in april enkele dagen vastgezeten, hij legde toen direct een bekentenis af.

Tijdens het chatten vroeg de ex-prof wat voor kleren het meisje droeg en of ze met hem wilde zoenen. Ook was hij zichzelf aan het bevredigen en vroeg hij of hij seksuele handelingen bij haar mocht verrichten. Ouders schakelden politie in

Het slachtoffer ging niet op zijn avances in, waarna Höcher vroeg het gesprek te wissen. Dat deed het meisje pas nadat ze foto’s had gemaakt van hun appverkeer. Hiermee kon bewezen worden dat Höcher haar had proberen te verleiden. Dat gebeurde nadat haar ouders de politie hadden ingeschakeld. Naast de taakstraf van 100 uur, waarvan 40 uren voorwaardelijk, geldt ook een proeftijd van twee jaar. De rechtbank heeft rekening gehouden met het feit dat 'met name de media-aandacht rond de zaak een grote en negatieve impact op Höchers leven heeft gehad'. Verder is hij op staande voet ontslagen en lukt het hem niet om opnieuw aan werk te komen, zelfs niet buiten de (voetbal)branche waarin hij altijd actief is geweest.