Ellende na gesprongen waterleiding nog niet voorbij: ‘Voor tonnen schade’

De totale schade voor de gedupeerden van de gesprongen waterleiding in Den Bosch loopt in de tonnen en het opruimen van de rotzooi zal nog weken duren. Dat zegt Danny Weijters van schadeherstelbedrijf Polygon dat donderdag hard aan het werk is om de ravage in de Demostheneslaan op te ruimen. In verschillende kelders van getroffen huizen stond het water tot een meter hoog.

De ellende na het springen van de waterleiding in de nacht van dinsdag op woensdag is dus nog lang niet voorbij. Bewoners zijn donderdag nog zo onder de indruk van de gevolgen dat ze niet willen praten over de 'ellende'. Medewerkers van het schadebedrijf zijn druk bezig om de kelders op te ruimen en de schade te herstellen. “De stand van zaken is dat al het water eruit is gezogen is", vertelt Weijters.

"Eerder vandaag is iemand van de verzekering geweest om de schade op te nemen", gaat hij verder. "Nu kunnen we de garages leeghalen. Wij doen dat doen voor de garages van zes huizen en dan doet een collega-schadehersteller nog een ander huis." Alles bij elkaar verwacht Weijters wel een paar weken werk te hebben in de straat. "Want waterschade is lelijk", weet hij uit ervaring. "Er moet van alles gebeuren. Pas als alles leeg is, kunnen we gaan drogen en daarna bijvoorbeeld pas schilderen. Ik vind het lastig om de schade te schatten, maar het loopt in de tonnen."

Tijd om de ravage op te ruimen (foto: Tom Berkers).

De plek waar de waterleiding is gesprongen wordt weer hersteld (foto: Tom Berkers).

Weer drinkwater uit de kraan

De gesprongen waterleiding is inmiddels hersteld. Uit de kraan komt weer drinkwater, weet een woordvoerder van Brabant Water. "Er is gisteren de hele dag doorgewerkt. In eerste instantie om ervoor te zorgen dat het water weg was en daarna is de leiding gerepareerd. Er wordt nu nog doorgewerkt om de straat, het trottoir en de oprit van het huis, waar de breuk is ontstaan, weer in orde te maken." Hoe het lek kon ontstaan, is niet bekend.

(Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.)