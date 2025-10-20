Lavreysen strijdbaar op weg naar WK: 'Blijf gaan tot ik record terugheb'

Voor Harrie Lavreysen was 2024 een droomjaar. Hij won zo'n beetje alles wat er te winnen viel, waaronder drie gouden olympische medailles en drie wereldtitels. Woensdag start 'Hattrick Harrie' een nieuwe jacht op eremetaal, tijdens het WK baanwielrennen in Chili. Of hij daar ook weer zo succesvol gaat zijn, is geen zekerheid. "Ik vrees dat ik mijn prestaties van vorig jaar niet meer ga evenaren", zegt hij er zelf over.

Dat betekent niet dat hij niet voor de winst gaat: "Ik ben al zes jaar ongeslagen op de sprint en dat wil ik ook zo houden." Saai wordt het dan ook niet voor de olympisch kampioen. "Ik geniet van de sport en wil vooral de wereldtitels houden." Toch heeft Lavreysen een nog groter doel voor ogen. "Afgelopen zomer is mijn wereldrecord op de 200 meter afgepakt." De Brit Matthew Richardson dook toen als eerste van de wereld onder de negen seconden (8,587) en verbrak daarmee het record van Lavreysen, dat op 9,088 seconden stond. "Ik ga een poging doen om het terug te pakken, maar ik verwacht dat de baan daar niet snel genoeg voor is."

Mocht het in Santiago, de hoofdstad van Chili, niet lukken, dan hoeven we ons volgens Lavreysen nog geen zorgen te maken: "Ik blijf doorgaan tot ik dat wereldrecord terug heb." In Santiago verdedigt hij zijn wereldtitels op de individuele sprint, de kilometer tijdrit en de teamsprint. Ook gaan we hem zien op de keirin. Hetty van de Wouw

Waar bij Lavreysen alles in goud veranderde in 2024, was dat voor Hetty van de Wouw uit Kaatsheuvel net anders. Zij won driemaal zilver op het vorige WK. Wat is er nodig om dit jaar wel die gouden medaille te pakken? "Mezelf iets meer leren kennen en de ervaring van afgelopen jaar moet mij helpen om goud te halen", zegt ze. "Het wordt tijd, maar het is niet zo makkelijk. Anders had ik die gouden plak al gehad."

Het WK baanwielrennen wordt van 22 tot en met 26 oktober gehouden in Santiago, de hoofdstad van Chili.

Hetty 'Rakettie' doet mee aan dezelfde vier onderdelen als Lavreysen. Omdat het WK in Chili is, wordt er weinig Brabantse support op locatie verwacht. "Mijn sponsor komt, dat vind ik al heel leuk. Voor mijn familie is het helaas te ver", zegt ze. Ook Lavreysen verwacht weinig support uit Luyksgestel: "Ik ben benieuwd of er überhaupt mensen in het Oranje op de tribune zullen zitten. Dit is mijn verste wedstrijd tot nu toe." Veel van de wedstrijden zullen voor ons 's nachts gereden worden. Voor Hetty's moeder komt dat goed uit: "Die zit voor werk in Suriname, dus dat is maar een uur tijdsverschil, ze heeft geluk. De rest zal wat langer op moeten blijven, maar ze mogen het ook de volgende dag teruglezen hoor."