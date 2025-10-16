Deze overleden oud-PSV'er werd om heel andere reden wereldberoemd

Hij werd wereldberoemd als muziekproducer. Onder de naam Jack White verkocht hij miljoenen en miljoenen platen. Maar Nederland leerde Horst Nussbaum in 1965 kennen als voetballer van PSV. Donderdag werd bekend dat de Duitser op 85-jarige leeftijd is overleden in Berlijn.

In het seizoen 1965/1966 maakte Nussbaum zijn entree bij PSV. Een groot succes werd het niet. De Duitser speelde slechts acht wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde. Maar oud-PSV-manager Ben van Gelder noemde Nussbaum, in een verhaal van voetbalmagazine De Staantribune, ooit een van de meest opvallende figuren die hij naar PSV haalde.

"Hij kwam met een hele dure auto en een mooie vrouw naar Eindhoven. Maar zijn vrouw liet hem in de steek en zijn auto reed hij aan diggelen. Op een oude fiets vertrok hij weer naar het oosten", vertelde Van Gelder.

Na het seizoen in Eindhoven hing Nussbaum zijn voetbalschoenen aan de wilgen en maakte hij werk van zijn grootste passie: zingen en muziek maken. Onder de naam Jack White bestormde hij wél het wereldpodium. In totaal verkocht de Duitse ex-PSV’er meer dan tweehonderd miljoen platen en kreeg hij meer dan vierhonderd gouden en platina platen. Hij is dan ook het brein achter wereldhits als:

‘When the Rain Begins to Fall’ van Jermaine Jackson& Pia Zadora,

‘Self Control’ van Laura Branigan,

‘Looking for Freedom’ van David Hasselhoff.

Het is nog niet duidelijk waaraan White is overleden. De politie is een onderzoek gestart. In Duitse media wordt gesproken over zelfdoding.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag (gratis en anoniem) bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113, of chatten via 113.nl.