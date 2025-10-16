PSV Vrouwen plaatsen zich voor de achtste finale van de Europa Cup

De PSV Vrouwen hebben zich in Albanië voor slechts een handjevol toeschouwers geplaatst voor de achtste finales van het hoofdtoernooi van de Europa Cup. De vrouwen uit Eindhoven wonnen in het House of Football-stadion in hoofdstad Tirana met 2-0 van FC Minsk uit Belarus.

PSV had aan een rake kopbal van Lore Jacobs, vlak na rust, en een treffer na een solo van Liz Rijsbergen, in blessuretijd, genoeg voor de zege.

Aanvankelijk zouden PSV en FC Minsk een dubbele ontmoeting in Eindhoven spelen, maar de laatste voorronde van de Europa Cup werd een eenmalig duel op neutraal terrein omdat de selectie uit Belarus geen visum kreeg voor Nederland. Dat is het gevolg van de betrokkenheid van Belarus bij de door Rusland begonnen oorlog in Oekraïne.

De Europa Cup is een nieuw toernooi. Ajax doet er ook aan mee. De Amsterdamse vrouwen spelen donderdag op eigen veld de return tegen GC Frauenfussball uit Zürich. De heenwedstrijd eindigde in 0-0.